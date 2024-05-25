Шпинёв сообщил, что Миранчук и Жемалетдинов провели свой последний матч за «Локомотив»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, заявил, что матч 30-го тура чемпионата России с «Балтикой», который завершился победой железнодорожников со счётом 3:1, стал последним для его клиентов.

«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, все узнаете», — приводит слова Шпинёва «Спорт-экспресс».

Действующие контракты Миранчука и Жемалетдинова с московским клубом истекают 30 июня 2024 года.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей.