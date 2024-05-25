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Шпинёв сообщил, что Миранчук и Жемалетдинов провели свой последний матч за «Локомотив»

Шпинёв сообщил, что Миранчук и Жемалетдинов провели свой последний матч за «Локомотив»
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, заявил, что матч 30-го тура чемпионата России с «Балтикой», который завершился победой железнодорожников со счётом 3:1, стал последним для его клиентов.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 8'     0:2 Карпукас – 66'     1:2 Лисакович – 76'     1:3 Сулейманов – 88'    

«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, все узнаете», — приводит слова Шпинёва «Спорт-экспресс».

Действующие контракты Миранчука и Жемалетдинова с московским клубом истекают 30 июня 2024 года.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей.

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