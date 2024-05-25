Вендел: это был самый захватывающий титул с тех пор, как я в «Зените»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел прокомментировал чемпионство своей команды в Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Это был самый захватывающий титул с тех пор, как я здесь. Мы не просто зависели от себя, но и не переставали верить. В этом сезоне мы были в сложных ситуациях, но всегда возвращались. У каждого чемпионата есть история, и этот год был особенным», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.