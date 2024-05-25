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Тренер «Зенита» Оливейра назвал шестое чемпионство в РПЛ самым тяжёлым

Тренер «Зенита» Оливейра назвал шестое чемпионство в РПЛ самым тяжёлым
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра назвал шестое чемпионство команды в РПЛ самым тяжёлым.

«Этот сезон самый тяжёлый из всех чемпионских. У «Зенита» было много проблем в начале, в команду пришла другая система, новые футболисты. Было сложно, но все справлялись и в конце концов выиграли титул», — передаёт слова Оливейры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.

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