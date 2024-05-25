Агент Барриоса: верили в чемпионство «Зенита», заранее подготовили пост в социальных сетях

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал на чемпионство сине-бело-голубых в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Мы верили в чемпионство и даже заранее подготовили пост в социальных сетях, ха-ха. На самом деле, «Зенит» заслужил титул, и я рад, что Вильмар помог ему в этом. Спасибо богу за всё! Это чемпионство доказывает, что нужно сражаться и верить до конца в любой ситуации», — приводит слова Поссо «Евро-Футбол.Ру».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.