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«Аль-Айн» выиграл азиатскую Лигу чемпионов, победив в финале «Иокогама Ф. Маринос»

«Аль-Айн» выиграл азиатскую Лигу чемпионов, победив в финале «Иокогама Ф. Маринос»
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Завершился ответный финальный матч азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались «Аль-Айн» из ОАЭ и «Иокогама Ф. Маринос» (Япония). Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1 (6:3 по сумме двух матчей). Таким образом, «Аль-Айн» стал победителем азиатской Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Лига чемпионов АФК - 2024 . Финал. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
5 : 1
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
1:0 Рахими – 8'     2:0 Каку – 33'     2:1 Иан – 40'     3:1 Рахими – 67'     4:1 Лаба – 90+1'     5:1 Лаба – 90+5'    
Удаления: нет / Popp – 45+10'

На восьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Айна» Суфьян Рахими с передачи полузащитника Яхьи Надера. На 30-й минуте полузащитник Каку удвоил преимущество хозяев. Спустя семь минут отставание гостей в счёте сократил нападающий Иан.

Во втором тайме «Аль-Айн» довёл счет в матче до разгромного. На 67-й минуте дубль оформил Суфьян Рахими. Затем на 90+1-й минуте нападающий хозяев Коджо Лаба забил четвёртый мяч в ворота гостей. А спустя четыре минуты Коджо Лаба оформил дубль, установив окончательны счёт в матче.

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