«Аль-Айн» выиграл азиатскую Лигу чемпионов, победив в финале «Иокогама Ф. Маринос»

Завершился ответный финальный матч азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались «Аль-Айн» из ОАЭ и «Иокогама Ф. Маринос» (Япония). Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1 (6:3 по сумме двух матчей). Таким образом, «Аль-Айн» стал победителем азиатской Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
На восьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Айна» Суфьян Рахими с передачи полузащитника Яхьи Надера. На 30-й минуте полузащитник Каку удвоил преимущество хозяев. Спустя семь минут отставание гостей в счёте сократил нападающий Иан.
Во втором тайме «Аль-Айн» довёл счет в матче до разгромного. На 67-й минуте дубль оформил Суфьян Рахими. Затем на 90+1-й минуте нападающий хозяев Коджо Лаба забил четвёртый мяч в ворота гостей. А спустя четыре минуты Коджо Лаба оформил дубль, установив окончательны счёт в матче.
- 25 мая 2024
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