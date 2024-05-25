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«Зенит» — самая бразильская из российских команд». Нино — об адаптации в клубе

«Зенит» — самая бразильская из российских команд». Нино — об адаптации в клубе
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Бразильский защитник «Зенита» Нино высказался об адаптации в санкт-петербургском клубе и прокомментировал победу команды в чемпионате России — 2023/2024.

«Для меня это был замечательный опыт, увенчанный теперь этим титулом, который был главной целью сезона. Это была быстрая адаптация. «Зенит» — самая бразильская из российских команд, и это очень помогло, когда я пришел. Меня все очень хорошо приняли, и это звание тоже награда», — приводит слова Нино журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале.

27-летний Нино пополнил состав «Зенита» в начале этого года. Он провёл за питерский клуб 15 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился. В петербургской команде на данный момент восемь футболистов из Бразилии.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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