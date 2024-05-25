Владимир Быстров высказался о чемпионстве «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал чемпионство сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Ну как может надоесть очередное чемпионство «Зенита»? Просто есть сильнейшая команда, а остальные не могут подобрать ребят, которые могут бороться против такой команды. Это их проблемы. Тем более «Зенит» сам максимально обострил интригу, но, даже несмотря на проблемы в игре, всё равно завоевал титул. Вот в этом и отличие «Динамо» от «Зенита». Футболисты москвичей, если они так выходят на последний матч в борьбе за титул, никогда не станут чемпионами.

Яйца есть у всех, но не каждый их может показать, когда это действительно нужно. Яйца показал «Зенит» после матча, а эти, бело-голубые, пускай летят в Москву и подумают, как можно было так всё потерять. «Краснодар», наоборот, можно поздравить — они провели хороший сезон, но Сергей Песьяков решил, что на юге России ещё рано становиться чемпионами», — приводит слова Быстрова Sport24.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.