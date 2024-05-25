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Источник: у президента «Краснодара» Сергея Галицкого выявлен рецидив рака

Источник: у президента «Краснодара» Сергея Галицкого выявлен рецидив рака
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У владельца «Краснодара» Сергея Галицкого случился рецидив раковой опухоли. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, ещё в декабре прошлого года врачи поставили Галицкому неутешительный диагноз. Всё это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм. Галицкий организовал два фонда — один для клуба, которым будет заниматься его дочь Полина, и другой для академии.

Сегодня, 25 мая, 56-летний Сергей Галицкий посетил матч своей команды в 30-м туре чемпионата России. «Краснодар» обыграл «Динамо» со счётом 1:0 и впервые в своей истории занял второе место в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, впервые о серьёзной болезни бизнесмена стало известно в 2021 году. Тогда Галицкий не уточнил, чем именно он болен, но при этом он отметил, что поменяет структуру «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека.

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