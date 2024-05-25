Тен Хаг отреагировал на слухи о своём увольнении из «МЮ» после победы в Кубке Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о своём будущем в команде после завоевания Кубка Англии по футболу.

«Я не говорю о своём будущем. Сейчас вопрос не во мне, а в команде и завоевании Кубка», — приводит слова тен Хага BBC.

25 мая состоялся финальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проводилась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Матч начался в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед». Таким образом, команда тен Хаг завоевала трофей. При этом до начала игры в СМИ появлялась информация о том, что голландец будет уволен из клуба, даже если «Манчестер Юнайтед» выиграет турнир.