Вратарь «Зенита» Адамов: в такой концовке выиграть чемпионат — это потрясающе

Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал победу сине-бело-голубых в чемпионате России по футболу сезона-2023/2024.

«Потрясающие ощущения! Жена и ребёнок сегодня на стадионе, очень рад, что они тоже испытали эти эмоции. В такой концовке выиграть чемпионат — это потрясающе. Атмосфера просто шикарная, особенно когда мы забивали мячи. То, как стадион взрывается, — не передать словами. Особенно после финального свистка, когда команда бежит, все радуются. Просто потрясающе», – приводит слова Адамова пресс-служба сине-бело-голубых.

25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.