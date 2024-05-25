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Семак падал на колени, Артур целовал медаль, Миллер танцевал. Фото чемпионства «Зенита»

Семак падал на колени, Артур целовал медаль, Миллер танцевал. Фото чемпионства «Зенита»
«Зенит» — чемпион РПЛ сезона 2023/24!
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25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче заключительного тура российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Ростовом» и стал чемпионом страны в сезоне-2023/2024. Встреча завершилась со счётом 2:1. Автором победного гола стал нападающий команды Семака Артур.

Таким образом, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.

Перед вручением золотых медалей «Зенит» продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком на пять лет — до конца сезона-2029/2030.

Лучшие кадры с церемонии награждения «Зенита» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

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