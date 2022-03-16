Гари Невилл: ситуация с «Челси» — это тревожный звонок для футбола

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о ситуации с «Челси».



«Челси» не может разориться. Правительству придётся ослабить ограничения, если возникнет такая необходимость. Не понимаю, как продажа клуба за £ 3 млрд может состояться в ближайшие 15-16 дней, а это, по-видимому, именно тот срок, который отведён «Челси». Думаю, правительство понимает, что клуб с такой историей и болельщиками не может обанкротиться.



Они должны будут убедиться, что продажа состоится и будет найден новый владелец. Всё, что произойдёт с выручкой, зависит от правительства. Но ситуация с «Челси» — это тревожный звонок для футбола, для и меня и для моей позиции в отношении новых инвестиций, поступающих в английский футбол», — приводит слова Невилла Sky Sports.