Сеад Хакшабанович продолжит карьеру в шведском «Юргордене»

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович до конца сезона будет выступать в «Юргордене», сообщает пресс-служба шведского клуба. Футболист приостановил контракт с казанцами до лета и сможет вернуться после 30 июня.



Напомним, Сеад Хакшабанович перешёл в «Рубин» из шведского «Норчёпинга» за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл во всех турнирах 23 встречи, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с казанцами рассчитан до лета 2026 года.



Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

Новость по теме Полузащитник «Рубина» Дрейер перешёл в «Мидтьюлланн»