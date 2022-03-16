Полузащитник «Рубина» Дрейер перешёл в «Мидтьюлланн»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер до конца сезона будет игроком «Мидтьюлланна», сообщает пресс-служба датского клуба. В Дании специально открыли трансферное окно, чтобы клубы смогли подписать футболистов, приостановивших свои контракты в России. Именно из «Мидтьюлланна» Дрейер перешёл в «Рубин» летом 2021 года.
Полузащитник заключил контракт с российским клубом до лета 2026 года. За трансфер Дрейера «Рубин» заплатил € 7 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл 23 матча, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
- 16 марта 2022
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