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В Бразилии объяснили, почему отказались от трансляции матчей РПЛ

В Бразилии объяснили, почему отказались от трансляции матчей РПЛ
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Менеджер бразильского телеканала BandSports Энрике Мейра рассказал, почему они отказались от трансляции матчей Российской Премьер-Лиги.

«В 2022 году мы показали один матч 19-го тура РПЛ, а затем прекратили трансляции турнира. Мы получили очень негативные отзывы от подписчиков из-за военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»). Мы понимаем, что сама лига и игроки ни в чём не виноваты. Наше решение не означает, что мы встаём на чью-либо сторону в этой военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»). Мы не поддерживаем военную операцию саму по себе (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») и понимаем, что лучше дождаться развития происходящего.

Рассматриваем ли возможность продления соглашения (двухгодовой контракт на показ РПЛ заканчивается через 2,5 месяца. — Прим. «Чемпионата»)? Пока анализируем», — сказал Мейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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