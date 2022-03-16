«Пока я об этом не думаю». Гжегож Крыховяк — о возможном возвращении в «Краснодар»

Полузащитник АЕКа Гжегож Крыховяк прокомментировал переход в греческий клуб из «Краснодара».
«Я очень рад, это новая глава для меня. После возникновения такой политической ситуации я приехал сюда, чтобы наслаждаться футболом. Я слышал много хорошего о местных болельщиках. Физически и морально я готов играть. Могу принять участие в следующем матче.
Предложение АЕКа было серьёзным, и оно поступило быстро. Для меня было важно быстро начать играть, потому что скоро игры сборной. Всё случилось за два дня.
Что касается перспектив, то ещё слишком рано. Но я уже вижу, что здесь потрясающая атмосфера и отличные болельщики, что очень важно. Для меня самое главное то, что будет завтра, а не через несколько месяцев. Пока я об этом не думаю», — цитирует Крыховяка пресс-служба АЕКа.
- 16 марта 2022
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