В качестве замены Облаку «Атлетико» может купить вратаря «Бенфики»

Мадридский «Атлетико» заинтересован в приобретении вратаря «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса, если Ян Облак покинет клуб этим летом, сообщает Goal.



Словенский вратарь может последовать за своим недавним партнёром по команде, защитником Кираном Триппьером, перешедшим в «Ньюкасл». На данный момент за Облаком наблюдают и сами «сороки». В сборной Словении поддержали решение вратаря, но только если он перейдёт в клуб, борющийся за чемпионство в АПЛ. Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. За это время он выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании.



Влаходимос перешёл в «Бенфику» в 2018 году. Контракт 27-летнего вратаря с «орлами» действует до 2024 года. В текущем сезоне греческий вратарь сыграл за команду 39 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов, а также в 15 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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