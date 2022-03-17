Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» — «Рейнджерс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В качестве замены Облаку «Атлетико» может купить вратаря «Бенфики»

В качестве замены Облаку «Атлетико» может купить вратаря «Бенфики»
Комментарии

Мадридский «Атлетико» заинтересован в приобретении вратаря «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса, если Ян Облак покинет клуб этим летом, сообщает Goal.

Словенский вратарь может последовать за своим недавним партнёром по команде, защитником Кираном Триппьером, перешедшим в «Ньюкасл». На данный момент за Облаком наблюдают и сами «сороки». В сборной Словении поддержали решение вратаря, но только если он перейдёт в клуб, борющийся за чемпионство в АПЛ. Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. За это время он выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании.

Влаходимос перешёл в «Бенфику» в 2018 году. Контракт 27-летнего вратаря с «орлами» действует до 2024 года. В текущем сезоне греческий вратарь сыграл за команду 39 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов, а также в 15 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Новость по теме
«Ньюкасл» интересуется голкипером «Атлетико» Облаком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022