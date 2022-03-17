В качестве замены Облаку «Атлетико» может купить вратаря «Бенфики»

Мадридский «Атлетико» заинтересован в приобретении вратаря «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса, если Ян Облак покинет клуб этим летом, сообщает Goal.
Словенский вратарь может последовать за своим недавним партнёром по команде, защитником Кираном Триппьером, перешедшим в «Ньюкасл». На данный момент за Облаком наблюдают и сами «сороки». В сборной Словении поддержали решение вратаря, но только если он перейдёт в клуб, борющийся за чемпионство в АПЛ. Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. За это время он выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании.
Влаходимос перешёл в «Бенфику» в 2018 году. Контракт 27-летнего вратаря с «орлами» действует до 2024 года. В текущем сезоне греческий вратарь сыграл за команду 39 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов, а также в 15 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.
- 17 марта 2022
-
10:01
-
09:51
-
09:49
-
09:43
-
09:40
-
09:39
-
09:33
-
09:26
-
08:51
-
08:30
-
06:34
-
05:52
-
04:44
-
04:29
-
04:09
-
03:28
-
02:59
-
02:51
-
02:38
-
02:30
-
02:17
-
01:58
-
01:55
-
01:40
-
01:31
-
01:25
-
01:07
-
00:54
-
00:52
-
00:49
-
00:43
-
00:37
-
00:34
-
00:31
-
00:31