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«Ньюкасл» интересуется голкипером «Атлетико» Облаком

«Ньюкасл» интересуется голкипером «Атлетико» Облаком
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Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Ньюкасл Юнайтед» этим летом, сообщает Goal.

По информации источника, у словенца начались последние 1,5 года по контракту с «матрасниками», и клуб хотел бы заработать на продаже футболиста, пока его трансферная стоимость не начала падать. 29-летний вратарь может перейти в другой клуб по сниженной цене до начала следующего сезона.

На данный момент за Облаком наблюдает «Ньюкасл». В сборной Словении поддержали решение вратаря, но только если он перейдёт в клуб, борющийся за чемпионство в АПЛ. Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. За это время он выигрывал чемпионат Испании, давжды становился обладателем Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании.

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