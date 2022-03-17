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Спасения Алисона и голы Жоты и Фирмино — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Ливерпуль»

Спасения Алисона и голы Жоты и Фирмино — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Ливерпуль»
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16 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором лондонский «Арсенал» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Права на видео принадлежат EPL. Посмотреть обзор можно на официальном YouTube-канале «Ливерпуля».

В составе победителей забивали Диогу Жота и Роберто Фирмино. Таким образом, «Ливерпуль» продлил победную серию в чемпионате Англии до девяти побед. «Арсенал», в свою очередь, прервал серию из пяти побед кряду.

«Арсенал» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 51 очко. «Ливерпуль», в свою очередь, остался на втором месте, набрав 69 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на 1 очко.

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