В «Химках» сообщили, что до сих пор не получили мотивировочную часть решения по делу Кухты

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что в клубе до сих пор не получили мотивировочную часть решения по делу нападающего «Локомотива» Яна Кухты.

«Мы ещё не получили мотивировочную часть решения КДК по поводу нападающего «Локомотива» Яна Кухты — документ не пришёл в «Химки». Это не у нас есть неделя на обжалование, а в течение семи рабочих дней КДК должен выслать нам решение», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч.