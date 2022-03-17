В «Химках» сообщили, что до сих пор не получили мотивировочную часть решения по делу Кухты
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Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что в клубе до сих пор не получили мотивировочную часть решения по делу нападающего «Локомотива» Яна Кухты.
«Мы ещё не получили мотивировочную часть решения КДК по поводу нападающего «Локомотива» Яна Кухты — документ не пришёл в «Химки». Это не у нас есть неделя на обжалование, а в течение семи рабочих дней КДК должен выслать нам решение», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч.
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