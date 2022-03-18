Головин впервые за 10 матчей совершил результативное действие за «Монако»

17 марта состоялся ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Брагой» и «Монако». Противостояние завершилось со счётом 1:1. На 90-й минуте Аксель Дисаси после передачи Александра Головина восстановил равенство на табло.

Таким образом, россиянин впервые за 10 матчей совершил результативное действие за «Монако». До этого на протяжении 9 игр он не забивал и не ассистировал партнёрам. В последний раз полузащитник совершил результативное действие 5 декабря прошлого года в игре с «Метцом». Тогда россиянин оформил ассист.

Головин начинал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 52-й минуте игры, заменив Софьяна Диопа. В первой игре в составе «Браги» голом отметился Абель Руис. Он открыл счёт на 3-й минуте.