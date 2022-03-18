«Славия», «Рома», «Фейеноорд» и ПАОК вышли в 1/4 финала Лиги конференций

В рамках 1/8 финала Лиги конференций «Рома» принимала «Витесс». В этом матче судьи зафиксировали ничью со счётом 1:1. Голами отметились Максимилиан Виттек и Тэмми Абрахам. В следующую стадию прошёл итальянский клуб.

В следующем матче ЛАСК принимал на своём поле пражскую «Славию». Австрийский клуб одержал победу со счётом 4:3, но в следующую стадию прошла чешская команда.

«Гент» на своём поле встречался с ПАОКом. Победу со счётом 2:1 одержали греки, они и прошли в четвертьфинал Лиги конференций.

В другой игре «Фейеноорд» принимал на своём поле «Партизан». Победу одержал нидерландский клуб. Голами отметились Сирил Дессер, Рейсс Нелсон Брайан Линссен. В составе сербского клуба голом отметился Рикарду Гомеш.