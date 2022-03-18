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«Славия», «Рома», «Фейеноорд» и ПАОК вышли в 1/4 финала Лиги конференций

«Славия», «Рома», «Фейеноорд» и ПАОК вышли в 1/4 финала Лиги конференций
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В рамках 1/8 финала Лиги конференций «Рома» принимала «Витесс». В этом матче судьи зафиксировали ничью со счётом 1:1. Голами отметились Максимилиан Виттек и Тэмми Абрахам. В следующую стадию прошёл итальянский клуб.

Лига конференций. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
Витесс
Арнем, Нидерланды
0:1 Виттек – 62'   1:1 Абрахам – 90'

В следующем матче ЛАСК принимал на своём поле пражскую «Славию». Австрийский клуб одержал победу со счётом 4:3, но в следующую стадию прошла чешская команда.

Лига конференций. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
4 : 3
Славия П
Прага, Чехия
0:1 Олайинка – 24'   1:1 Визингер – 36'   1:2 Бах – 37'   1:3 Сор – 62'   2:3 Визингер – 76'   3:3 Грубер – 88'   4:3 Шмидт – 89'
Удаления: нет / Усу – 42', Плавшич – 85'

«Гент» на своём поле встречался с ПАОКом. Победу со счётом 2:1 одержали греки, они и прошли в четвертьфинал Лиги конференций.

Лига конференций. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
1 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Креспо – 20'   1:1 Депуатр – 40'   1:2 Дуглас – 77'

В другой игре «Фейеноорд» принимал на своём поле «Партизан». Победу одержал нидерландский клуб. Голами отметились Сирил Дессер, Рейсс Нелсон Брайан Линссен. В составе сербского клуба голом отметился Рикарду Гомеш.

Лига конференций. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Дессерс – 45'   2:0 Нелсон – 59'   2:1 Гомеш – 61'   3:1 Линссен – 90'
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