«Славия», «Рома», «Фейеноорд» и ПАОК вышли в 1/4 финала Лиги конференций
Поделиться
В рамках 1/8 финала Лиги конференций «Рома» принимала «Витесс». В этом матче судьи зафиксировали ничью со счётом 1:1. Голами отметились Максимилиан Виттек и Тэмми Абрахам. В следующую стадию прошёл итальянский клуб.
Лига конференций. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
Витесс
Арнем, Нидерланды
0:1 Виттек – 62' 1:1 Абрахам – 90'
В следующем матче ЛАСК принимал на своём поле пражскую «Славию». Австрийский клуб одержал победу со счётом 4:3, но в следующую стадию прошла чешская команда.
Лига конференций. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
4 : 3
Славия П
Прага, Чехия
0:1 Олайинка – 24' 1:1 Визингер – 36' 1:2 Бах – 37' 1:3 Сор – 62' 2:3 Визингер – 76' 3:3 Грубер – 88' 4:3 Шмидт – 89'
Удаления: нет / Усу – 42', Плавшич – 85'
«Гент» на своём поле встречался с ПАОКом. Победу со счётом 2:1 одержали греки, они и прошли в четвертьфинал Лиги конференций.
Лига конференций. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
1 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Креспо – 20' 1:1 Депуатр – 40' 1:2 Дуглас – 77'
В другой игре «Фейеноорд» принимал на своём поле «Партизан». Победу одержал нидерландский клуб. Голами отметились Сирил Дессер, Рейсс Нелсон Брайан Линссен. В составе сербского клуба голом отметился Рикарду Гомеш.
Комментарии
- 18 марта 2022
-
01:06
-
00:58
-
00:52
-
00:47
-
00:31
-
00:27
-
00:20
-
00:04
- 17 марта 2022
-
23:58
-
23:53
-
23:46
-
23:28
-
23:28
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:39
-
22:39
-
22:36
-
22:06
-
21:55
-
21:48
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
20:53
-
20:48
-
20:46
-
20:36
-
20:12
-
19:58
-
19:57
-
19:50
Партнерский контент