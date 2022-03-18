Россия гарантировала себе 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона

Россия гарантировала себе десятое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2021/2022.
Теоретически нашу страну могла обойти Сербия, но «Црвена Звезда» в Лиге Европы и «Партизан» в Лиге конференций не смогли пройти своих соперников. «Красно-белые» по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги Европы уступили шотландскому клубу «Рейнджерс» (0:3, 2:1). «Чёрно-белые» в 1/8 финала Лиги конференций дважды проиграли «Фейеноорду» из Нидерландов (2:5, 1:3).
Десятое место России позволяет чемпиону РПЛ-2022/23 попасть сразу в группу ЛЧ-2023/24. Россия с сезона 2017/2018 заработала в таблицу коэффициентов УЕФА 34,482 баллов. На девятой позиции располагается Шотландия. Лидирует в рейтинге УЕФА Англия.
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