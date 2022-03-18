Игрок «Галатасарая»: показали футбол гораздо лучше, чем вообще возможно с «Барселоной»
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Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором команда встречалась с «Барселоной» (1:2).
«Мы очень хорошо начали, забили гол. Мы играли с ещё большим энтузиазмом благодаря поддержке наших болельщиков. Считаю, что в обоих эпизодах с пропущенными голами нам просто не повезло.
Мы старательно сражались, показали футбол гораздо лучше, чем от нас ожидали и насколько это вообще было возможно с «Барселоной» в Лиге Европы. Каталонцы ощущали то давление, которое на них оказывали», — цитирует Актюркоглу пресс-служба УЕФА.
Напомним, первая игра завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги Европы, а «Галатасарай» завершил участие в турнире.
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