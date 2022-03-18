Агент Николсона заявил, что футболист не планирует покидать «Спартак»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заверил, что футболист не рассматривает вариант ухода из московского клуба даже несмотря на нововведение от ФИФА, благодаря которому легионеры наделены правом в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги.

«До сих пор мы не обсуждали этот вариант ни на минуту. Шамар на сто процентов сосредоточен на «Спартаке» и не думает ни о чем другом. Никто из Ямайки не призывал его покинуть Россию, как это пишут», — приводит слова Портеги «Спорт-экспресс».

Напомним, прошлым клубом Николсона был бельгийский «Шарлеруа», за который он выступал с лета 2019 года. В нынешнем сезоне Шамар принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За «Спартак» он успел провести 4 матча и забить 4 гола.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в € 6,5 млн. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.