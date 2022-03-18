Морозов: российских игроков за границей не ждут. Они не котируются из-за больших ожиданий

Защитник «Целе» Григорий Морозов рассказал об отношении к российским футболистам в Европе.
«Долгое время у меня был страх переезда в Европу. Но при этом я очень хотел попробовать себя за рубежом и сейчас безмерно этому рад – для моей карьеры это шаг вперёд. Мне повезло, что меня сюда позвали, потому что, нужно признать, российских футболистов за границей не ждут, несмотря на наши амбиции. В Европе нет представления, что российский игрок может приехать и усилить команду из топ-5, топ-6 чемпионатов. Я хотел играть в Хорватии, но даже там есть свои кадры. У российских футболистов большие ожидания и требования, поэтому они здесь не котируются. Если будут переходить и проявлять себя, то ситуация, конечно, изменится. Но сегодня нас мало в Европе, ведь уезжать на худшие условия никто не хочет. Многие предпочитают играть в первой лиге, нежели ставить перед собой новые вызовы», — цитирует Морозова «Матч ТВ».
- 18 марта 2022
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