«Я вспомнил, что он левша». Халилходжич — о внезапном исключении Феддаля из списка сборной

69-летний боснийский тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич высказался о внезапном исключении центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Зухаира Феддаля из состава команды на матч плей-офф африканской квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Я вспомнил, что он левша. Поэтому я выбрал Джавада Эль-Амика из «Вальядолида».

Мы уже отправили Феддалю билет на самолёт на сборы? Мне всё равно, не я плачу. Он может увидеть свою семью или побыть на трибунах с Суфианом Рахими», — приводит слова Халилходжича O Jogo.

Отметим, что нападающий «Аль-Айна» Суфиан Рахими также не был вызван в состав сборной Марокко на матчи плей-офф квалификации к чемпионату мира в Катаре.

Марокко 25 и 29 марта сразится со сборной Демократической Республики Конго.