Арбитр остановил матч «Бохум» — «Боруссия» из-за попадания стакана в бокового судью

Сегодня, 19 марта, проходит матч 27-го тура чемпионата Германии между «Бохумом» и мёнхенгладбахской «Боруссией». Команды играют на стадионе «Рурштадион» в Бохуме (Германия). В данный момент счёт в противостоянии 2:0 в пользу гостей.

Главный арбитр игры Беньямин Кортус остановил матч на 71-й минуте. Это произошло из-за того, что в бокового арбитра попал стакан, брошенный с трибун.

Счёт в игре на 55-й минуте открыл Алассан Плеа после паса Луки Неца. Спустя 6 минут Брил Эмболо с передачи Штефана Лайнера забил второй гол.

«Бохум» (32) идёт на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» Мёнхенгладбах занимает 13-е место. Подопечные Адольфа Хюттера набрали 30 очков в 26 играх первенства.