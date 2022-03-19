Венгер: лучший способ избавиться от неуважения к судьям — послушать, что им говорят игроки

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об отношении футболистов к судьям.

«Начну с того, что, конечно, будет какой-то промежуточный этап, но в целом в обществе есть запрос на прозрачность судей, и я не думаю, что мы сможем долго избегать этого.

Я пообщался с некоторыми судьями, и они обеспокоены этим. Тут вопрос интерпретации событий, то есть могут возникнуть дополнительные разговоры.

Но я думаю, что рефери сейчас согласны объяснять свои решения, а следующим шагом станет ещё большая прозрачность их работы.

Я не против этой идеи, я даже не против того, что люди будут слышать всё, что происходит на поле. Возможно, лучший способ избавиться от неуважения к судьям – послушать, что им говорят футболисты», – приводит слова Венгера Daily Mail со ссылкой на эфир beIN Sports.