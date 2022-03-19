Тренер «Браги» поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги Европы с «Рейнджерс»

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял рассказал, что думает о предстоящих матчах 1/4 финала Лиги Европы с «Рейнджерс».
«Это сложный соперник, как и все на этом этапе. Остались восемь сильнейших команд в турнире, мы ко всем должны относиться серьёзно. Я уже говорил об этом в предыдущем раунде с «Монако», однозначного фаворита нет.
То же самое можно сказать и о «Рейнджерс». Результаты показывают, что это — сильная команда, и два года назад они обыгрывали «Брагу». Я ожидаю очень эмоциональных игр. Надеюсь, болельщики будут поддерживать нашу команду, как в матчах с «Шерифом» и «Монако», а игроки сделают всё возможное для победы. У нас есть шанс пройти в следующую стадию», — приводит слова Карвальяла официальный сайт «Браги».
Первый матч «Браги» с «Рейнджерс» пройдет в Португалии 7 апреля в 22:00 мск. 14 апреля в 22:00 в Шотландии будет сыгран ответный матч.
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