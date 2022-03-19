«Торпедо» обыграло «Факел» и вышло на 3-е место в турнирной таблице ФНЛ
Поделиться
В Воронеже завершился очередной матч 28-го тура ФНЛ. «Факел» принимал «Торпедо». Матч завершился победой гостей с минимальным счётом.
Единственный мяч на 84-й минуте забил Мухаммад Султонов. «Факел» за матч нанёс 11 ударов и 9 в створ, но так и не сумел отыграться.
Благодаря этой победе «Торпедо» набрало 51 очко и поднялось на 3-е место в турнирной таблице ФНЛ. Москвичи обошли «Аланию», которая занимает 4-е место с 49 очками. «Факел» остался на 2-м месте, набрав 52 очка. Возглавляет турнирную таблицу ФНЛ «Оренбург», у которого 59 очков. При этом «Факел» и «Торпедо» провели на матч меньше, чем «Алания» и «Оренбург».
В следующем туре «Факел» сыграет в гостях с «Енисеем», а «Торпедо» отправится в гости к «Томи».
Комментарии
- 19 марта 2022
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:12
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:39
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:13
-
18:01
-
17:58
-
17:55
-
17:47
-
17:34
-
17:31
-
17:31
-
17:21
-
17:17
-
16:59
-
16:51
-
16:45
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:29
-
16:16
-
16:14
-
16:13
-
15:56
-
15:55
-
15:53
-
15:42
Партнерский контент