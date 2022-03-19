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«Торпедо» обыграло «Факел» и вышло на 3-е место в турнирной таблице ФНЛ

«Торпедо» обыграло «Факел» и вышло на 3-е место в турнирной таблице ФНЛ
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В Воронеже завершился очередной матч 28-го тура ФНЛ. «Факел» принимал «Торпедо». Матч завершился победой гостей с минимальным счётом.

Единственный мяч на 84-й минуте забил Мухаммад Султонов. «Факел» за матч нанёс 11 ударов и 9 в створ, но так и не сумел отыграться.

Благодаря этой победе «Торпедо» набрало 51 очко и поднялось на 3-е место в турнирной таблице ФНЛ. Москвичи обошли «Аланию», которая занимает 4-е место с 49 очками. «Факел» остался на 2-м месте, набрав 52 очка. Возглавляет турнирную таблицу ФНЛ «Оренбург», у которого 59 очков. При этом «Факел» и «Торпедо» провели на матч меньше, чем «Алания» и «Оренбург».

В следующем туре «Факел» сыграет в гостях с «Енисеем», а «Торпедо» отправится в гости к «Томи».

ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
19 марта 2022, суббота. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Султонов – 84' (пен)
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