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«Милан» обыграл «Кальяри» и стал единоличным лидером Серии А

«Милан» обыграл «Кальяри» и стал единоличным лидером Серии А
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В Кальяри на стадионе «Унипол Домус» завершился матч 30-го тура Серии А. «Кальяри» принимал «Милан».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этой встрече на 59-й минуте забил Исмаэль Беннасер, который нанёс отличный удар в касание после скидки Оливье Жиру.

В концовке «Милан» едва не упустил победу. Уже на последних минутах мяч попал в перекладину ворот гостей. Впрочем, счёт так и не изменился, а миланцы добыли важную победу.

«Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. Миланцы набрали 66 очков, они одержали три победы подряд. «Кальяри» занимает лишь 17-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Второе место в турнирной таблице занимает «Наполи», у неаполитанцев 63 очка.

Италия - Серия А. 30-й тур
19 марта 2022, суббота. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Беннасер – 59'
Комментарии
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