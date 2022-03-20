«Милан» обыграл «Кальяри» и стал единоличным лидером Серии А

В Кальяри на стадионе «Унипол Домус» завершился матч 30-го тура Серии А. «Кальяри» принимал «Милан».



Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этой встрече на 59-й минуте забил Исмаэль Беннасер, который нанёс отличный удар в касание после скидки Оливье Жиру.



В концовке «Милан» едва не упустил победу. Уже на последних минутах мяч попал в перекладину ворот гостей. Впрочем, счёт так и не изменился, а миланцы добыли важную победу.



«Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. Миланцы набрали 66 очков, они одержали три победы подряд. «Кальяри» занимает лишь 17-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Второе место в турнирной таблице занимает «Наполи», у неаполитанцев 63 очка.