Бывший игрок сборной Хорватии сравнил игру Модрича и Ковачича

Бывший игрок сборной Хорватии Роберт Ярни рассказал, в чём Лука Модрич превосходит Матео Ковачича.



«Ковачич играет великолепно, он мотор полузащиты и сумел проявить себя в сборной в отсутствие Модрича. Матео регулярно выходит на поле и со всем справляется. Они оба игроки топ-уровня, но Модрич сильнее. Лука играет головой, а не мускулами, у него внутри компьютер, и мячи от него всегда идут в нужном направлении», – цитирует Ярни AS со ссылкой на Sportske.



Модрич и Ковачич вместе играли за мадридский «Реал», однако в 2018 году Матео перебрался в «Челси».



В текущем сезоне Модрич провёл за «Реал» 33 матча во всех турнирах, забив три гола, а также отдав семь голевых передач. Ковачич сыграл за «Челси» в 35 играх. На его счету два гола и пять ассистов.

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