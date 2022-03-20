Юран – об отъезде легионеров: у «Химок» сломан хребет. Мы не «Зенит», «Спартак» или ЦСКА

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о кадровой истощённости подмосковной команды из-за отъезда иностранных игроков.
«Много разговоров о расширении РПЛ, но «Химки» должны решить свою задачу и, как минимум, подняться в зону переходных игр.
Да, есть большие проблемы, связанные с отъездом иностранцев и отсутствием ключевых футболистов. Мы оказались в сложной ситуации, потому что мы не «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. У нас нет большой скамейки. Иностранцы, которых мы приглашали – это были точечные усиления. Сейчас у нас практически сломан хребет. До игры с «Уралом» нас покинул центральный защитник Бруно Виана. Также ушли из клуба центральный нападающий Зе и основной опорник Дагерстоль. Будет сложно. Я сказал это и парням. В нашей команде все — бойцы, будут сражаться и биться в каждой игре», — приводит слова Юрана официальный сайт «Химок».
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