Кан — о контрактах Левандовского, Нойера и Мюллера: нет причин покидать «Баварию»
Поделиться
Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал ситуацию с контрактами футболистов Роберта Левандовского, Мануэля Нойера и Томаса Мюллера.
«Думаю, что нет причин покидать «Баварию». У Левандовского, Нойера и Мюллера всё ещё есть контракты с нами, которые рассчитаны и на следующий сезон. Я всегда говорил, что мы обязательно проведём переговоры. Это — наш приоритет», — приводит слова Кана ZDF.de.
Мюнхенская «Бавария» в 27 матчах набрала 63 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят дортмундская «Боруссия» (56) и леверкузенский «Байер» (45). В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Фрайбургом».
Новость по темеНагельсман: «Бавария» хочет сохранить Левандовски
Комментарии
- 20 марта 2022
-
12:32
-
12:16
-
12:11
-
11:52
-
11:44
-
11:32
-
11:30
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:16
-
10:09
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
08:22
-
08:03
-
04:27
-
04:12
-
03:56
-
03:54
-
02:14
-
01:21
-
00:53
-
00:42
-
00:20
-
00:03
-
00:01
- 19 марта 2022
-
23:40
-
23:34
-
23:20
-
23:14
Партнерский контент