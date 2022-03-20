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Кан — о контрактах Левандовского, Нойера и Мюллера: нет причин покидать «Баварию»

Кан — о контрактах Левандовского, Нойера и Мюллера: нет причин покидать «Баварию»
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Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал ситуацию с контрактами футболистов Роберта Левандовского, Мануэля Нойера и Томаса Мюллера.

«Думаю, что нет причин покидать «Баварию». У Левандовского, Нойера и Мюллера всё ещё есть контракты с нами, которые рассчитаны и на следующий сезон. Я всегда говорил, что мы обязательно проведём переговоры. Это — наш приоритет», — приводит слова Кана ZDF.de.

Мюнхенская «Бавария» в 27 матчах набрала 63 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят дортмундская «Боруссия» (56) и леверкузенский «Байер» (45). В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Фрайбургом».

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