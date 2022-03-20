Кулушевски: Ибрагимович открыл шведским игрокам такие двери, о которых никто и не помышлял

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Швеции Деян Кулушевски рассказал о влиянии нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича на шведских футболистов.



«Златан открыл шведским игрокам такие двери, о которых никто не мог подумать. Он действительно помог каждому ребёнку. Он показал детям, которые были аутсайдерами, что всё возможно. Когда он упомянул моё имя, я чувствовал себя, как ребёнок на Рождество.



Я всегда говорил, что если бы мог играть за Швецию и Македонию, я бы так и сделал. Но мне пришлось выбирать, и я остановился на шведской сборной, потому что это мой дом. Я готов вывести свою страну на чемпионат мира. Это наша цель, к который всем мы стремимся», — приводит слова полузащитника The Guardian.

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