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Гол Агаларова спас «Уфу» от поражения в матче с «Краснодаром»

Гол Агаларова спас «Уфу» от поражения в матче с «Краснодаром»
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Сегодня, 20 марта, состоялся матч «Уфа» — «Краснодар». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на центральном стадионе города Уфы и завершилась со счётом 1:1. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.

Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте. Автором гола стал полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов. В роли ассистента выступил Никита Кравцов. На 84-й минуте форвард «Уфы» Гамид Агаларов сравнял счёт, реализовав пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Краснодар» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
20 марта 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Ионов – 45+1'   1:1 Агаларов – 84' (пен)
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