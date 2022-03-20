Гол Агаларова спас «Уфу» от поражения в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 20 марта, состоялся матч «Уфа» — «Краснодар». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на центральном стадионе города Уфы и завершилась со счётом 1:1. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.
Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте. Автором гола стал полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов. В роли ассистента выступил Никита Кравцов. На 84-й минуте форвард «Уфы» Гамид Агаларов сравнял счёт, реализовав пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
«Краснодар» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 20 марта 2022
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