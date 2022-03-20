Газизов — о ничьей с «Краснодаром»: «Уфа» набрала лишь одно очко — для нас это мало!

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.
«Мы хотели выиграть. Но матч сложился так, что «Уфа» пропустила в конце первого тайма. Хотя, мне кажется, до этого момента мы имели преимущество. Наши игроки не бросили играть: дожимали соперника, заработали пенальти. Итог закономерен. Мы набрали всего лишь одно очко — для нас это мало!
Что касается следующих игр, не буду загадывать наперёд. Следующий матч лишь второго апреля с «Крыльями Советов». Нам надо набирать очки — вот и всё», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Краснодар» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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