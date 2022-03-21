Хави повторил достижение экс-тренера «Барселоны» Эленио Эрреры, установленное в 1959 году

42-летний наставник «Барселоны» Хави обновил достижение другого экс-наставника сине-гранатовых аргентинца Эленио Эрреры, который возглавлял клуб с 1958 по 1960 года и с 1979 по 1981 года.
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде разгромила мадридский «Реал» со счётом 4:0. Как отмечает PokerStars Sport в «Твиттере», Хави стал первым тренером каталонцев, выигравшим свой первый «эль класико» в Ла Лиге с разницей в четыре гола после Эленио Эрреры в 1959 году.
Гол Обамеянга в ворота Куртуа в матче «Реал» — «Барселона».
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Напомним, после 29 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
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