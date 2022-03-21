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Агент Тюкавина прокомментировал информацию о вызове игрока в национальную сборную России

Агент Тюкавина прокомментировал информацию о вызове игрока в национальную сборную России
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию о вызове игрока в сборную России.

«Честно говоря, даже не знаю, соответствует ли информация о вызове Константина в сборную России действительности. Игра «Динамо» с «Ростовом» закончилась довольно поздно, поэтому после игры футболиста решили не дёргать. Если пригласили, то он это заслужил.

Тюкавин был в расширенном списке. В целом это вполне возможно, потому что Заболотный за ЦСКА в последнем матче не играл, и сборной нужен ещё один нападающий. Карпин говорил, что могут быть изменения. Константин хорошо выглядел в последних играх. Тюкавин себя проявит в любом случае, будь то национальная сборная или молодёжная», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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