«Милан» близок к соглашению с Ориги. Игрок может перейти в клуб летом

«Милан» продолжает вести переговоры с нападающим «Ливерпуля» Дивоком Ориги, у которого летом истекает контракт с мерсисайдцами, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».



«Россонери» готовы предложить игроку соглашение на четыре сезона с зарплатой € 3,5 млн в год. Ранее появлялась информация о том, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп убедил Ориги остаться в клубе до лета, когда бельгиец хотел покинуть команду в зимнее трансферное окно.



Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в трёх матчах чемпионата Англии и забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов, два гола и одна передача в двух матчах Кубка английской лиги. Контракт Ориги истекает в конце сезона.

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