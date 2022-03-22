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Хачатурянц рассказал, на какой стадии находится проект введения Fan ID

Хачатурянц рассказал, на какой стадии находится проект введения Fan ID
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Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал, на какой стадии находится проект введения паспорта болельщика Fan ID.

«Мы ждём распоряжения правительства о Fan ID. Ждём подзаконные акты. Имеет значение и финансовая составляющая, и техническая. Дождёмся распоряжения, после чего будет понятна судьба введения Fan ID. На сейчас закончена вся работа по клубам и их подготовка к положению 10.92. Выявлены все недостатки, нужны немалые деньги на устранение. Изучим сумму. Хотим обратиться, чтобы мы получили целевое финансирование», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, часть игр которого проходила в Санкт-Петербурге.

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