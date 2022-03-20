Евсеев: болельщикам Fan ID не нужен, это делается для полиции

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказался о введении Fan ID.

«Fan ID болельщикам, наверное, не нужен. Это делается для того, чтобы проверять, кто пришёл, чтобы полиции было легче. Трибуны сначала опустеют, а потом фанаты опять будут приходить. Мы все говорили: постройте стадионы – будут полные трибуны болельщиков. Построили. И где полные стадионы? Я не вижу», — сказал Евсеев в видео на YouTube-канале «Невиданный футбол».

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, часть игр которого проходила в Санкт-Петербурге.