Сборные Италии и Аргентины проведут матч на «Уэмбли»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал стадион, на котором пройдёт матч между сборными Италии и Аргентины.
Игра состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Уэмбли». Арена принадлежит английской футбольной ассоциации.
УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча, которая пройдёт летом следующего года, получила название «Финалиссима».
Напомним, минувшим летом сборная Италии стала победителем чемпионата Европы, в финале турнира обыграв национальную команду Англии (1:1, 3:2 — по пенальти). Аргентинская сборная завоевала Кубок Америки, одолев Бразилию со счётом 1:0. Единственный гол забил аргентинский игрок «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария.
- 22 марта 2022
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