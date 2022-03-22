Сборные Италии и Аргентины проведут матч на «Уэмбли»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал стадион, на котором пройдёт матч между сборными Италии и Аргентины.



Игра состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Уэмбли». Арена принадлежит английской футбольной ассоциации.

УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча, которая пройдёт летом следующего года, получила название «Финалиссима».



Напомним, минувшим летом сборная Италии стала победителем чемпионата Европы, в финале турнира обыграв национальную команду Англии (1:1, 3:2 — по пенальти). Аргентинская сборная завоевала Кубок Америки, одолев Бразилию со счётом 1:0. Единственный гол забил аргентинский игрок «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария.