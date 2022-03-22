«Лион» не сможет выкупить Эмерсона у «Челси»
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Руководство «Лиона» не сможет выкупить у «Челси» защитника Эмерсона, который выступает за французов на правах аренды. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, «ткачи» не могут удовлетворить зарплатные требования игрока, а сам футболист не намерен оставаться во Франции.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что «аристократы» хотят вернуть Эмерсона из аренды, чтобы заменить выбывшего до конца сезона из-за травмы Бенджамина Чилуэлла, который выбыл из строя в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с туринским «Ювентусом» (4:0).
В нынешнем сезоне 27-летний Эмерсон забил гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах французской Лиги 1. Контракт защитника с «Челси» истекает в 2024 году.
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