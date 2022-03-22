Шиманьски получил предложения от клубов из Англии, Франции и Италии

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в клубе «Реал Сосьедад». Об этом сообщает As.



По информации источника, сан-себастьянцы поляком хотят заменить травмированного Микеля Оярсабаля, который несколько дней назад получил травму крестообразной связки. При этом испанцы — не единственные претенденты на атакующего игрока. У него есть предложения из Англии, Франции и Италии.

Напомним, 7 марта ФИФА приняла решение разрешить легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Это связано с ситуацией на Украине. Ранее агент Шиманьского заявил, что Себастьян может покинуть «Динамо» 7 апреля.



В нынешнем сезоне Шиманьски принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. С 2019 года вызывается в сборную Польши.