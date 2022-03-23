Гравенберх отреагировал на слухи об интересе со стороны «Баварии»

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Баварии».
«Со всеми предложениями разбирается мой агент, а моя задача — выходить на поле и играть в футбол. Могу только гордиться, что меня оценивают в € 25 млн, о которых пишут журналы. Это большие деньги. Я знаю об интересе «Баварии», но с этим разберутся мой агент и мой отец», — цитирует Гравенберха Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич приезжал в Амстердам, чтобы просмотреть 19-летнего футболиста в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Бенфикой» (0:1).
Напомним, Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт Гравенберха истекает в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов.
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