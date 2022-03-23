Ди Канио назвал справедливой критику в адрес Месси

Известный в прошлом футболист и тренер Паоло Ди Канио заявил, что нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси можно критиковать за игру, которую он показывает в чемпионате Франции.



«Вы не можете критиковать Месси за то, что он сделал в «Барселоне». Но если он забил два гола за сезон во Франции, то его можно критиковать сильнее, чем других, потому что ты живёшь не тем, что было сделано когда-то, это уже в прошлом», — цитирует Ди Канио Goal.com.



Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В текущем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».