Экс-тренер «Челси» Грант отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах

Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые в его адрес.
«Мои отношения с женщинами всегда основывались на уважении и согласии. Я никогда не собирался никому причинять вред. Я сожалею от всего сердца, если кто-то пострадал о моих действий. Мне жаль», — приводит слова Гранта Haaretz.
Напомним, в феврале текущего года несколько женщин рассказали, что Грант обещал оказать им содействие в продвижении по карьерной лестнице, если они переспят с ним. Позже ещё три женщины сообщили, что стали жертвами домогательств со стороны бывшего тренера «Челси».
Грант возглавлял «Челси» с 2007 по 2008 год. Под руководством специалиста лондонская команда заняла второе место в чемпионате Англии (сезон-2007/2008) и вышла в финал Лиги чемпионов (сезон-2007/2008). Грант также работал в «Маккаби» (Тель-Авив), «Вест Хэм Юнайтед», «Партизане», в сборных Израиля и Ганы.
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