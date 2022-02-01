Экс-тренера «Челси» Гранта обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшего главного тренера «Челси» Авраама Гранта обвинили в сексуальных домогательствах.



Как пишет Daily Mail, в израильском телешоу Exposure («Разоблачение») несколько женщин рассказали, что Грант обещал оказать им содействие в продвижении по карьерной лестнице, если они переспят с ним.



«Мне было некомфортно, он положил ладонь на моё бедро. Помню, как я незамедлительно убрала его руку. Через несколько секунд он схватил меня за шею так, словно хотел придушить, повернул мою голову к себе и попытался силой поцеловать меня. Мне не хватило смелости отказать ему», – рассказала одна из девушек, которой тогда было 22 года.

Несколько женщин сообщили, что во время работы с Грантом он бросал в их сторону реплики сексуального характера, из-за чего им было тяжело поддерживать с ним профессиональные отношения. В телешоу рассказаны и другие истории о домогательствах со стороны 66-летнего тренера.

Грант возглавлял «Челси» с 2007 по 2008 год. Под руководством специалиста лондонская команда заняла второе место в чемпионате Англии (сезон-2007/2008) и вышла в финал Лиги чемпионов (сезон-2007/2008). Грант также работал в «Маккаби» (Тель-Авив), «Вест Хэм Юнайтед», «Партизане», в сборных Израиля и Ганы.